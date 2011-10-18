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Интернет-тариф от компании ГелиосНет

Лунный свет 4

Основные характеристики
  • подключение при помощи Спутниковый интернет/VSAT
  • скорость до 6 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Спутниковый интернет/VSAT
Абонентская плата
5 000 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
6 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Ограниченный
Ограничение: 9.5 Гб
Посуточная тарификация
Нет

Включенный трафик: 3,5 Гб днем + 6 Гб ночью
Трафик сверх лимита: 90 коп./Мб днем / 43 коп./Мб ночью

Наличие ТВ
Нет