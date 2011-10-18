Вход
Поиск
Интернет-тариф от компании ГелиосНет

Волна 3

Основные характеристики
  • подключение при помощи Спутниковый интернет/VSAT
  • скорость до 2 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Спутниковый интернет/VSAT
Абонентская плата
3 500 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
2 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Ограниченный
Ограничение: 5 Гб
Посуточная тарификация
Нет

При исчерпании трафика временно ограничивается скорость доступа в интернет

Наличие ТВ
Нет