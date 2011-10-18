Интернет-тариф от компании ГелиосНет
Волна 4
Основные характеристики
- подключение при помощи Спутниковый интернет/VSAT
- скорость до 4 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Спутниковый интернет/VSAT
- Абонентская плата
- 6 000 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 4 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
-
Ограниченный
Ограничение: 9.5 Гб
- Посуточная тарификация
-
Нет
При исчерпании трафика временно ограничивается скорость доступа в интернет
- Наличие ТВ
-
Нет