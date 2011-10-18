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Интернет-тариф от компании АЭРГО

AirMax

К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
  • подключение при помощи WiMAX, Wi-Fi
  • стоимость подключения 9700 ₽
  • скорость до 80 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • WiMAX
  • Wi-Fi
Стоимость подключения
9 700 ₽

9 700 рублей: при неуверенном уровне сигнала используется внешняя широконаправленная антенна

14 700 рублей: при отсутствии сигнала используется мощная внешняя узконаправленная антенна, обеспечивает стабильную связь в самых тяжелых условиях приема

Абонентская плата
1 000 ₽
Оборудование
Выкуп
Характеристики
Максимальная скорость на прием
80 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Комментарий оператора

Передача данных осуществляется с помощью антенны, которая устанавливается на крыше или фасаде дома или коттеджа. Сигнал поступает с базовой станции, антенна принимает его и транслирует на специальный модем. Возможности сигнала позволяют организовать Wi-Fi сеть с помощью роутера и подключить к ней компьютеры и мобильные устройства.