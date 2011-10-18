Интернет-тариф от компании 2КОМ
Интернет 500
К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно
Постоянная акция
Гарантированные подарки каждому новому Клиенту 2КОМ на протяжении всего 2016 года на сумму 5 000 рублей! Весь 2016 год Клиенты компании 2КОМ смогут без дополнительной платы смотреть тематические пакеты цифровых каналов, пользоваться новым сервисом «Ускорение» и другими дополнительными услугами. Дополнительные возможности услуг 2КОМ будут доступны каждый месяц.
Получайте подарки уже сейчас! При подключении к услугам 2КОМ для Абонента будут также доступны дополнительные подарки. Подарки 2016 г. отражены в Календаре подарков: «Ускорение» и пакеты ТВ-каналов («Детский +HD», Кино+HD, Музыка+HD, Познавательный +HD»).
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 500 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 2 500 ₽
- Оборудование
- Рассрочка
- Стоимость оборудования
- 75 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Роутер в рассрочку на 18 месяцев по 75 руб/мес.
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 500 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 500 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет