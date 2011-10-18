Скоростной Premium тариф c ТВ

Скорость на тарифе достигает до 100 Мбит/с, 110 ТВ-каналов, а абонентская плата в первые 3 месяца составит всего 390 руб/мес, а начиная с 4-ого месяца 640 руб/мес.

Абонент может пользоваться своим оборудованием (роутером), взять его в аренду или приобрести в собственность.

Тарифный план доступен для подключения только новых абонентов.