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Интернет-тариф от компании 2КОМ

D S Premium HD

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Скоростной Premium тариф c ТВ

Скорость на тарифе достигает до 100 Мбит/с, 110 ТВ-каналов, а абонентская плата в первые 3 месяца составит всего 390 руб/мес, а начиная с 4-ого месяца 640 руб/мес.

Абонент может пользоваться своим оборудованием (роутером), взять его в аренду или приобрести в собственность.

Тарифный план доступен для подключения только новых абонентов.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
390 ₽

В течение 3 месяцев, с 4-ого месяца 640 руб/мес

Оборудование
  • Платная аренда
  • Выкуп
Стоимость оборудования
69 ₽
Комментарий к оборудованию

Роутер TOTOLINK N300RT (Скорость передачи данных до 100 Мбит/с по сети Wi-Fi):
- аренда — 69 руб/мес
- покупка —1 350 руб.

Роутер D-LINK DIR-825/AC (Скорость при беспроводном соединении до 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.):
- покупка — 2 975 руб.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

ТВ-приставка Dune HD TV-102
- аренда — 99 руб/мес
- покупка — 3 490 руб

Количество каналов
110 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
  • Выкуп
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD