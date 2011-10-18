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Интернет-тариф от компании 2КОМ

Интернет + ТВ 300

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно

Постоянная акция

Гарантированные подарки каждому новому Клиенту 2КОМ на протяжении всего 2016 года на сумму 5 000 рублей! Весь 2016 год Клиенты компании 2КОМ смогут без дополнительной платы смотреть тематические пакеты цифровых каналов, пользоваться новым сервисом «Ускорение» и другими дополнительными услугами. Дополнительные возможности услуг 2КОМ будут доступны каждый месяц.

Получайте подарки уже сейчас! При подключении к услугам 2КОМ для Абонента будут также доступны дополнительные подарки. Подарки 2016 г. отражены в Календаре подарков: «Ускорение» и пакеты ТВ-каналов («Детский +HD», Кино+HD, Музыка+HD, Познавательный +HD»).

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 300 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
1 650 ₽
Оборудование
  • Рассрочка
  • Выкуп
Стоимость оборудования
75 ₽
Комментарий к оборудованию

Роутер в рассрочку на 18 месяцев по 75 руб/мес.
Покупка — 1350 руб.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
300 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
300 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

ТВ-приставка в рассрочку на 55 месяцев за 100 руб/мес.

Количество каналов
111 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Рассрочка
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD