Акция «Всегда ОнЛайм»!

С 1 марта 2016 г. ОнЛайм представляет новый акционный тарифный план - «Всегда ОнЛайм».

В рамках акции для подключения доступен безлимитный Интернет на скорости до 100 Мбит/сек. за 555 руб/мес.

Специальное предложение «Всегда ОнЛайм» не ограничено сроком действия. Акция закончится, а цена останется!

Нужно просто успеть подключиться к тарифу в период проведения акции!