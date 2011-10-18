Вход
Поиск
Интернет-тариф от компании ОнЛайм

Всегда ОнЛайм

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 01.03.2016 до 30.06.2017

Акция «Всегда ОнЛайм»!

С 1 марта 2016 г. ОнЛайм представляет новый акционный тарифный план - «Всегда ОнЛайм».
В рамках акции для подключения доступен безлимитный Интернет на скорости до 100 Мбит/сек. за 555 руб/мес.
Специальное предложение «Всегда ОнЛайм» не ограничено сроком действия. Акция закончится, а цена останется!

Нужно просто успеть подключиться к тарифу в период проведения акции!

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
555 ₽
Оборудование
  • Платная аренда
  • Выкуп
Стоимость оборудования
99 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер класса «Стандарт»
Покупка — 2100 руб.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
50 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги
  • 100 Гб на облачном сервисе Яндекс.Диск бесплатно
  • Абонентам услуги "Домашний Интернет" предоставляется возможность подключить один из Антивирусов: ESET NOD32 Smart Security - 3, ESET NOD32 Антивирус - 3, ESET NOD32 Family. Плата за Антивирус в течение 60 календарных дней с даты подключения не взимается, с 61-го календарного дня плата за Антивирус взимается в соответствии с действующими тарифами.