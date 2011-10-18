Интернет-тариф от компании ОнЛайм
Всегда ОнЛайм
К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 01.03.2016 до 30.06.2017
Акция «Всегда ОнЛайм»!
С 1 марта 2016 г. ОнЛайм представляет новый акционный тарифный план - «Всегда ОнЛайм».
В рамках акции для подключения доступен безлимитный Интернет на скорости до 100 Мбит/сек. за 555 руб/мес.
Специальное предложение «Всегда ОнЛайм» не ограничено сроком действия. Акция закончится, а цена останется!
Нужно просто успеть подключиться к тарифу в период проведения акции!
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 555 ₽
- Оборудование
-
- Платная аренда
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 99 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер класса «Стандарт»
Покупка — 2100 руб.
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 50 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
- 100 Гб на облачном сервисе Яндекс.Диск бесплатно
- Абонентам услуги "Домашний Интернет" предоставляется возможность подключить один из Антивирусов: ESET NOD32 Smart Security - 3, ESET NOD32 Антивирус - 3, ESET NOD32 Family. Плата за Антивирус в течение 60 календарных дней с даты подключения не взимается, с 61-го календарного дня плата за Антивирус взимается в соответствии с действующими тарифами.