Специальное предложение — Тариф «Ныряй с головой»

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Услуги по тарифному плану «Ныряй с головой» предоставляются только для новых абонентов физических лиц, проживающих в г. Москва и Московской области. Помещение абонента, в котором осуществляется подключение, должно иметь статус «жилое». Переход на тарифный план «Ныряй с головой» действующим абонентам невозможен. Тарифный план «Ныряй с головой» действует бессрочно.