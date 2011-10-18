Интернет-тариф от компании QWERTY
Ныряй с головой
К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 01.03.2016 до 31.05.2016
Специальное предложение — Тариф «Ныряй с головой»
Подключайся к Интернету с 1 марта по 31 мая и ныряй в Интернет всего за 450 рублей в месяц на скорости 100 Мбит/с!
Услуги по тарифному плану «Ныряй с головой» предоставляются только для новых абонентов физических лиц, проживающих в г. Москва и Московской области. Помещение абонента, в котором осуществляется подключение, должно иметь статус «жилое». Переход на тарифный план «Ныряй с головой» действующим абонентам невозможен. Тарифный план «Ныряй с головой» действует бессрочно.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 450 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
Скорость доступа в локальную сеть QWERTY к/от Абонента до — 50/100 Mбит/сек.
Пакет телеканалов — АнтенQа