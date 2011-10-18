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Интернет-тариф от компании QWERTY

Ныряй с головой

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 01.03.2016 до 31.05.2016

Специальное предложение — Тариф «Ныряй с головой»

Подключайся к Интернету с 1 марта по 31 мая и ныряй в Интернет всего за 450 рублей в месяц на скорости 100 Мбит/с!

Услуги по тарифному плану «Ныряй с головой» предоставляются только для новых абонентов физических лиц, проживающих в г. Москва и Московской области. Помещение абонента, в котором осуществляется подключение, должно иметь статус «жилое». Переход на тарифный план «Ныряй с головой» действующим абонентам невозможен. Тарифный план «Ныряй с головой» действует бессрочно.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
450 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

Скорость доступа в локальную сеть QWERTY к/от Абонента до — 50/100 Mбит/сек.
Пакет телеканалов — АнтенQа