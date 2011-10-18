Специальное предложение — Лоукост-тариф для Интернет-путешественников!

План путешествия таков: приобретай современный маршрутизатор TL-WR740N и получай приоритетное право подключиться к бессрочному сверхвыгодному тарифу «Лоукост»: 20 Мбит/с всего за 250 рублей в месяц!

Услуги по тарифному плану «Low Cost» предоставляются только для новых абонентов физических лиц. Переход на тарифный план «Low Cost» действующим абонентам невозможен.

Использование тарифного плана «Low Cost» исключает одновременное участие в других проводимых мероприятиях кроме акции «Будь с нами».

Подключение к тарифному плану «Low Cost» без приобретения в собственность маршрутизатора TL-WR740N невозможно.