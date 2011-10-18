Интернет-тариф от компании QWERTY
Лоукост
К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 20.07.2015 до 31.12.2016
Специальное предложение — Лоукост-тариф для Интернет-путешественников!
План путешествия таков: приобретай современный маршрутизатор TL-WR740N и получай приоритетное право подключиться к бессрочному сверхвыгодному тарифу «Лоукост»: 20 Мбит/с всего за 250 рублей в месяц!
Услуги по тарифному плану «Low Cost» предоставляются только для новых абонентов физических лиц. Переход на тарифный план «Low Cost» действующим абонентам невозможен.
Использование тарифного плана «Low Cost» исключает одновременное участие в других проводимых мероприятиях кроме акции «Будь с нами».
Подключение к тарифному плану «Low Cost» без приобретения в собственность маршрутизатора TL-WR740N невозможно.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 20 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 250 ₽
- Оборудование
-
- Выкуп
- Рассрочка
- Стоимость оборудования
- 1 200 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Маршрутизатор TL-WR740N
Доступна рассрочка по 105 руб/мес в течение 12 мес.
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 20 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 20 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
- Скорость доступа в локальную сеть QWERTY к/от Абонента до — 50/100 Mбит/сек.
- Пакет телеканалов — АнтенQа
- Услуга «Турбо-кнопка» (временное увеличение скорости доступа в Интернет в 2 раза в течение 24-часов) — до 40 Мбит/с за 15 руб.