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Интернет-тариф от компании QWERTY

Лоукост

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 20.07.2015 до 31.12.2016

Специальное предложение — Лоукост-тариф для Интернет-путешественников!

План путешествия таков: приобретай современный маршрутизатор TL-WR740N и получай приоритетное право подключиться к бессрочному сверхвыгодному тарифу «Лоукост»: 20 Мбит/с всего за 250 рублей в месяц!

Услуги по тарифному плану «Low Cost» предоставляются только для новых абонентов физических лиц. Переход на тарифный план «Low Cost» действующим абонентам невозможен.

Использование тарифного плана «Low Cost» исключает одновременное участие в других проводимых мероприятиях кроме акции «Будь с нами».

Подключение к тарифному плану «Low Cost» без приобретения в собственность маршрутизатора TL-WR740N невозможно.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 20 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
250 ₽
Оборудование
  • Выкуп
  • Рассрочка
Стоимость оборудования
1 200 ₽
Комментарий к оборудованию

Маршрутизатор TL-WR740N

Доступна рассрочка по 105 руб/мес в течение 12 мес.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
20 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
20 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги
  • Скорость доступа в локальную сеть QWERTY к/от Абонента до — 50/100 Mбит/сек.
  • Пакет телеканалов — АнтенQа
  • Услуга «Турбо-кнопка» (временное увеличение скорости доступа в Интернет в 2 раза в течение 24-часов) — до 40 Мбит/с за 15 руб.