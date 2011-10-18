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Интернет-тариф от компании ОнЛайм

2 в 1 Игровой (Цифровое ТВ)

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно

Специальный тарифный план от ПАО «Ростелеком» и Wargaming.net для услуги Интернет «ОнЛайм».

Подключившись на этот тарифный план, в Личном кабинете станет возможно бесплатно активировать на услуге Интернет или пакете услуг Интернет+ТВ игровую опцию «World of Tanks» и получить на свой аккаунт Wargaming.net уникальный игровой комплект:

  • Премиум аккаунт в 3-х играх: World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes, включающий: + 50% кредитов за каждый бой, +50% к боевому опыту, +50% к опыту экипажа
  • Советский танк VIII уровня - Т 44 100(Р) (Элитная техника). Танк доступен только для абонентов «ОнЛайм»
  • Три эксклюзивных камуфляжа для танка (летний, зимний и пустынный), разработанных специально для абонентов тарифного плана «Игровой. Эмблема войск связи СССР и дополнительные противокумулятивные экраны на бортах
  • Слот в ангаре, доступный для новой техники
  • 100% экипаж с прокачанным «боевым братством». Этот навык улучшает уровень владения основной специальностью и всеми умениями всех членов экипажа

Плата за пользование Игровой опцией «World of Tanks» включена в стоимость тарифа «Игровой» и дополнительно Абонентом не оплачивается.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
1 050 ₽
Оборудование
Включено в платеж
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер класса «Премиум»
По истечении 540 дней с даты подключения стоимость аренды составит всего 1 рубль в месяц

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
  • Интернет на максимальной скорости
  • Прямое подключение к игровым серверам для комфортного геймплея (обеспечивается стабильное подключение и оптимально низкий пинг)
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

TeleCARD — 0 руб/мес
с 7 месяца 95 руб/мес

Количество каналов
112 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Включено в платеж
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги
  • Премиум аккаунт в 3-х играх: World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes
  • Эксклюзивные привилегии в игре «World of Tanks»
    • 100 Гб на облачном сервисе Яндекс.Диск бесплатно
  • ТВ-пакет Amedia Premium — первые 2 месяца бесплатно, с 3 месяца — 199 руб/мес
  • ТВ-пакет «HD» — первые 2 месяца бесплатно, с 3 месяца — 299 руб/мес
  • Услуга "Управление просмотром" на 2 месяца совершенно бесплатно
  • Месяц бесплатного антивируса