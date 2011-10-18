Специальный тарифный план от ПАО «Ростелеком» и Wargaming.net для услуги Интернет «ОнЛайм».

Подключившись на этот тарифный план, в Личном кабинете станет возможно бесплатно активировать на услуге Интернет или пакете услуг Интернет+ТВ игровую опцию «World of Tanks» и получить на свой аккаунт Wargaming.net уникальный игровой комплект:

Премиум аккаунт в 3-х играх: World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes, включающий: + 50% кредитов за каждый бой, +50% к боевому опыту, +50% к опыту экипажа

Советский танк VIII уровня - Т 44 100(Р) (Элитная техника). Танк доступен только для абонентов «ОнЛайм»

Три эксклюзивных камуфляжа для танка (летний, зимний и пустынный), разработанных специально для абонентов тарифного плана «Игровой. Эмблема войск связи СССР и дополнительные противокумулятивные экраны на бортах

Слот в ангаре, доступный для новой техники

100% экипаж с прокачанным «боевым братством». Этот навык улучшает уровень владения основной специальностью и всеми умениями всех членов экипажа

Плата за пользование Игровой опцией «World of Tanks» включена в стоимость тарифа «Игровой» и дополнительно Абонентом не оплачивается.