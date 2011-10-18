Интернет-тариф от компании ОнЛайм
2 в 1 Игровой (Цифровое ТВ)
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Акция
действительно
Специальный тарифный план от ПАО «Ростелеком» и Wargaming.net для услуги Интернет «ОнЛайм».
Подключившись на этот тарифный план, в Личном кабинете станет возможно бесплатно активировать на услуге Интернет или пакете услуг Интернет+ТВ игровую опцию «World of Tanks» и получить на свой аккаунт Wargaming.net уникальный игровой комплект:
- Премиум аккаунт в 3-х играх: World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes, включающий: + 50% кредитов за каждый бой, +50% к боевому опыту, +50% к опыту экипажа
- Советский танк VIII уровня - Т 44 100(Р) (Элитная техника). Танк доступен только для абонентов «ОнЛайм»
- Три эксклюзивных камуфляжа для танка (летний, зимний и пустынный), разработанных специально для абонентов тарифного плана «Игровой. Эмблема войск связи СССР и дополнительные противокумулятивные экраны на бортах
- Слот в ангаре, доступный для новой техники
- 100% экипаж с прокачанным «боевым братством». Этот навык улучшает уровень владения основной специальностью и всеми умениями всех членов экипажа
Плата за пользование Игровой опцией «World of Tanks» включена в стоимость тарифа «Игровой» и дополнительно Абонентом не оплачивается.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 1 050 ₽
- Оборудование
- Включено в платеж
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер класса «Премиум»
По истечении 540 дней с даты подключения стоимость аренды составит всего 1 рубль в месяц
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
100 Мбит/с
- Интернет на максимальной скорости
- Прямое подключение к игровым серверам для комфортного геймплея (обеспечивается стабильное подключение и оптимально низкий пинг)
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
TeleCARD — 0 руб/мес
с 7 месяца 95 руб/мес
- Количество каналов
- 112 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Включено в платеж
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
- Премиум аккаунт в 3-х играх: World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes
- Эксклюзивные привилегии в игре «World of Tanks»
- 100 Гб на облачном сервисе Яндекс.Диск бесплатно
- ТВ-пакет Amedia Premium — первые 2 месяца бесплатно, с 3 месяца — 199 руб/мес
- ТВ-пакет «HD» — первые 2 месяца бесплатно, с 3 месяца — 299 руб/мес
- Услуга "Управление просмотром" на 2 месяца совершенно бесплатно
- Месяц бесплатного антивируса