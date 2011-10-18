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Интернет-тариф от компании ОнЛайм

Твой Продвинутый 100 2в1

К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
1 000 ₽
Оборудование
  • Выкуп
  • Платная аренда
Стоимость оборудования
1 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
Количество каналов
194 ТВ канала
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD