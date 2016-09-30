«Большой Интернет» - Плати за Интернет, а получи Интернет и ТВ!

1 марта ОнЛайм представляет новое специальное предложение - Пакет «Большой Интернет». «Большой Интернет» – Плати за Интернет по базовому тарифу и получи ТВ!

В рамках пакета «Большой Интернет» по супер-цене от 400 руб/мес вам доступен безлимитный Интернет на симметричной скорости от 30 до 100 Мбит/сек и пакеты телеканалов Интерактивного ТВ.

В акции могут принять участие новые абоненты услуг Интернет и Интерактивного ТВ, а так же действующие абоненты Интернет. Условия акции:

В рамках акции «Большой интернет» абоненту при подключении базового тарифа интернет доступен один из пакетов Интерактивного ТВ.

2 в 1 Большой 60: Интернет 60/60 Мбит/сек + пакет Легкий — 500,00 руб/мес

Для участников акции «Большой интернет» доступна акция Выгодное оборудование:

Абонент может приобрести ТВ-приставку «Стандарт» во временное пользование (аренду). Стоимость аренды в течение первых 12 месяцев включена в ежемесячные платежи за услугу «Интерактивное телевидение» и отдельно не взимается, далее размер плата за аренду оборудования будет взиматься согласно действующим тарифам. Ссылка на акцию выгодное оборудование для Цифрового и Интерактивного ТВ.

Абоненту при выборе пакета «2 в 1 Большой 60» предоставляется во временное пользование (аренду) роутер класса «Стандарт»; при подключении пакета «2 в 1 Большой 100» - предоставляется во временное пользование (аренду) роутер класса «Премиум».

Акция действует до 30.09.2016 г.