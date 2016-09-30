2 в 1 Большой 30
«Большой Интернет» - Плати за Интернет, а получи Интернет и ТВ!
1 марта ОнЛайм представляет новое специальное предложение - Пакет «Большой Интернет». «Большой Интернет» – Плати за Интернет по базовому тарифу и получи ТВ!
В рамках пакета «Большой Интернет» по супер-цене от 400 руб/мес вам доступен безлимитный Интернет на симметричной скорости от 30 до 100 Мбит/сек и пакеты телеканалов Интерактивного ТВ.
В акции могут принять участие новые абоненты услуг Интернет и Интерактивного ТВ, а так же действующие абоненты Интернет. Условия акции:
В рамках акции «Большой интернет» абоненту при подключении базового тарифа интернет доступен один из пакетов Интерактивного ТВ.
2 в 1 Большой 30: Интернет 30/30 Мбит/сек + пакет Легкий — 400,00 руб/мес
Для участников акции «Большой интернет» доступна акция Выгодное оборудование:
- Абонент может приобрести ТВ-приставку «Стандарт» во временное пользование (аренду). Стоимость аренды в течение первых 12 месяцев включена в ежемесячные платежи за услугу «Интерактивное телевидение» и отдельно не взимается, далее размер плата за аренду оборудования будет взиматься согласно действующим тарифам. Ссылка на акцию выгодное оборудование для Цифрового и Интерактивного ТВ.
- Абоненту при выборе пакета «2 в 1 Большой 60» предоставляется во временное пользование (аренду) роутер класса «Стандарт»; при подключении пакета «2 в 1 Большой 100» - предоставляется во временное пользование (аренду) роутер класса «Премиум».
Акция действует до 30.09.2016 г.
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 30 Мбит/с
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 400 ₽
- Оборудование
-
- Платная аренда
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 99 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер «Стандарт» по желанию
Покупка – 2100 руб.
- Максимальная скорость на прием
- 30 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 30 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
Интерактивное ТВ
ТВ Приставка — 0 руб/мес
с 13 месяца 99 руб/мес
- Количество каналов
- 60 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Платная аренда
- Выкуп
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
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