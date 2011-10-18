Интернет-тариф от компании МТС
Постоянный 50
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Акция
действительно
Постоянные цены! Интернет — 450 рублей.
Аренда wi-fi роутера 10 руб/мес. АП за это оборудование уже включена в ежемесячную плату.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 450 ₽
- Оборудование
- Включено в платеж
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер МТС
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 50 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
50 Мбит/с
До 100 Мбит/с с 0:00 до 9:00
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет