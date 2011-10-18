Постоянный 50

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Акция действительно Постоянные цены! Интернет — 450 рублей. Аренда wi-fi роутера 10 руб/мес. АП за это оборудование уже включена в ежемесячную плату. Основные характеристики подключение при помощи Ethernet

скорость до 50 Мбит/с