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Интернет-тариф от компании МТС

Постоянный тариф 50 для абонентов ТВ

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Акция
действительно

Постоянные цены! Интернет — 300 рублей.

Подключить «Домашний интернет» в рамках акции могут только существующие абоненты одной из услуг «Домашнего МТС ТВ» или «Домашнего Цифрового МТС ТВ».

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
300 ₽
Оборудование
Включено в платеж
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер МТС

Характеристики
Максимальная скорость на прием
50 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
50 Мбит/с

До 100 Мбит/с с 0:00 до 9:00

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет