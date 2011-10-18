Постоянный тариф 50 для абонентов ТВ

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Акция действительно Постоянные цены! Интернет — 300 рублей. Подключить «Домашний интернет» в рамках акции могут только существующие абоненты одной из услуг «Домашнего МТС ТВ» или «Домашнего Цифрового МТС ТВ». Основные характеристики подключение при помощи Ethernet

скорость до 50 Мбит/с