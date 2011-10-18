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Интернет-тариф от компании МТС

Постоянный 30 + ТВ

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Акция
действительно

Постоянные цены! Интернет + ТВ — 500 рублей.

Wi-Fi роутер и ТВ-приставка уже включены в стоимость. Услуга МУЛЬТИРУМ (+1 ТВ) за 0 руб/мес на год — возможность бесплатно смотреть качественное ТВ на 2-х телевизорах в течение 12 месяцев.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 30 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
500 ₽
Оборудование
Включено в платеж
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер МТС

Характеристики
Максимальная скорость на прием
30 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
30 Мбит/с

До 60 Мбит/с с 0:00 до 9:00

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

CAM-модуль или HD-приставка EKT DCD2304

26 HD-каналов

Количество каналов
133 ТВ канала
Оборудование для ТВ
  • Включено в платеж
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD