Интернет-тариф от компании МТС
Постоянный 30 + ТВ
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Акция
действительно
Постоянные цены! Интернет + ТВ — 500 рублей.
Wi-Fi роутер и ТВ-приставка уже включены в стоимость. Услуга МУЛЬТИРУМ (+1 ТВ) за 0 руб/мес на год — возможность бесплатно смотреть качественное ТВ на 2-х телевизорах в течение 12 месяцев.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 30 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 500 ₽
- Оборудование
- Включено в платеж
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер МТС
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 30 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
30 Мбит/с
До 60 Мбит/с с 0:00 до 9:00
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
CAM-модуль или HD-приставка EKT DCD2304
26 HD-каналов
- Количество каналов
- 133 ТВ канала
- Оборудование для ТВ
-
- Включено в платеж
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD