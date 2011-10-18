Постоянный 30 + ТВ

К сожалению, этот тариф не активен.

К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.

Акция действительно Постоянные цены! Интернет + ТВ — 500 рублей. Wi-Fi роутер и ТВ-приставка уже включены в стоимость. Услуга МУЛЬТИРУМ (+1 ТВ) за 0 руб/мес на год — возможность бесплатно смотреть качественное ТВ на 2-х телевизорах в течение 12 месяцев. Основные характеристики подключение при помощи Ethernet

скорость до 30 Мбит/с