Постоянный 60

К сожалению, этот тариф не активен.

К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.

Акция действительно Постоянные цены! Интернет — 400 рублей. Wi-Fi роутер включен в стоимость. Основные характеристики подключение при помощи Ethernet

скорость до 60 Мбит/с