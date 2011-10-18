Постоянный 100 + ТВ

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Акция действительно Постоянные цены! Интернет + ТВ — 700 рублей. Тариф в рамках акции "Постоянный тариф", доступен для подключения для новых абонентов услуги "Домашний Интернет". Выгодная цена навсегда. Дополнительно к услугам предоставляется услуга "Мультирум" бесплатно в течение 6 месяцев. Основные характеристики подключение при помощи Ethernet

скорость до 100 Мбит/с