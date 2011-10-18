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Интернет-тариф от компании МТС

Постоянный 100 + ТВ

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Акция
действительно

Постоянные цены! Интернет + ТВ — 700 рублей.

Тариф в рамках акции "Постоянный тариф", доступен для подключения для новых абонентов услуги "Домашний Интернет". Выгодная цена навсегда. Дополнительно к услугам предоставляется услуга "Мультирум" бесплатно в течение 6 месяцев.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
700 ₽
Оборудование
Включено в платеж
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер МТС

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

CAM-модуль или HD-приставка EKT DCD2304

25 HD-каналов

Количество каналов
135 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Включено в платеж
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD