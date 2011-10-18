Интернет-тариф от компании МТС
Постоянный 100 + ТВ
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Постоянные цены! Интернет + ТВ — 700 рублей.
Тариф в рамках акции "Постоянный тариф", доступен для подключения для новых абонентов услуги "Домашний Интернет". Выгодная цена навсегда. Дополнительно к услугам предоставляется услуга "Мультирум" бесплатно в течение 6 месяцев.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 700 ₽
- Оборудование
- Включено в платеж
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер МТС
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
CAM-модуль или HD-приставка EKT DCD2304
25 HD-каналов
- Количество каналов
- 135 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Включено в платеж
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD