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Интернет-тариф от компании НЕТБАЙНЕТ

Оптимальный + Телефония

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • стоимость подключения 1 ₽
  • скорость до 25 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Стоимость подключения
1 ₽
Абонентская плата
670 ₽
  • При покупке абонемента на 12 месяцев — 590 (320+270)
  • При покупке абонемента на 6 месяцев — 610 (340+270)
  • При покупке абонемента на 3 месяца — 630 (360+270)
Характеристики
Максимальная скорость на прием
25 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

Безлимитная местная телефонная связь