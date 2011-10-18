Интернет-тариф от компании НЕТБАЙНЕТ
Оптимальный + Телефония
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- стоимость подключения 1 ₽
- скорость до 25 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Стоимость подключения
-
1 ₽
- Абонентская плата
-
670 ₽
- При покупке абонемента на 12 месяцев — 590 (320+270)
- При покупке абонемента на 6 месяцев — 610 (340+270)
- При покупке абонемента на 3 месяца — 630 (360+270)
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 25 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
Безлимитная местная телефонная связь