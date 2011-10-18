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Интернет-тариф от компании МТС

Постоянный 50 + ТВ

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Акция
действительно

Постоянные цены! Интернет + ТВ — 580 рублей.

Постоянная цена без промо периода 580 руб/мес. Услуга "Мультирум" на 6 мес. бесплатно, далее 50 руб. на 2-й и последующие телевизоры.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
580 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
30 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер МТС

Характеристики
Максимальная скорость на прием
50 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
50 Мбит/с

До 100 Мбит/с с 0:00 до 9:00

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

CAM-модуль или HD-приставка

26 HD-каналов

Количество каналов
136 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
  • Выкуп
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD