Постоянный 50 + ТВ

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Акция действительно Постоянные цены! Интернет + ТВ — 580 рублей. Постоянная цена без промо периода 580 руб/мес. Услуга "Мультирум" на 6 мес. бесплатно, далее 50 руб. на 2-й и последующие телевизоры. Основные характеристики подключение при помощи Ethernet

скорость до 50 Мбит/с