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Интернет-тариф от компании НЕТБАЙНЕТ

Максимальный + Телефония

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • стоимость подключения 1 ₽
  • скорость до 40 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Стоимость подключения
1 ₽
Абонентская плата
870 ₽
  • При покупке абонемента на 12 месяцев — 748 (478+270)
  • При покупке абонемента на 6 месяцев — 774 (504+270)
  • При покупке абонемента на 3 месяца — 800 (530+270)
Характеристики
Максимальная скорость на прием
40 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

Безлимитная местная телефонная связь