Интернет-тариф от компании МТС
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действительно
Тариф действующей линейки со скоростью 61440 Кб/сек., скорость позволит абоненту смотреть фильмы, играть, слушать музыку онлайн.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 60 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 500 ₽
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 100 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер МТС
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 60 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 60 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет