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Интернет-тариф от компании МТС

Эксклюзив

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Акция
действительно

Тариф действующей линейки со скоростью 61440 Кб/сек., скорость позволит абоненту смотреть фильмы, играть, слушать музыку онлайн.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 60 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
500 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
100 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер МТС

Характеристики
Максимальная скорость на прием
60 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
60 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет