Эксклюзив + ТВ

К сожалению, этот тариф не активен.

К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.

Акция действительно Тариф действующей линейки со скоростью 61440 Кб/сек., скорость позволит абоненту смотреть фильмы, играть, слушать музыку онлайн. Основные характеристики подключение при помощи Ethernet

скорость до 60 Мбит/с