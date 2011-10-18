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Интернет-тариф от компании МТС

Престиж для своих

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
900 ₽

450 руб/мес в течение первых 2-х месяцев

Оборудование
Включено в платеж
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер МТС

Характеристики
Максимальная скорость на прием
50 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
50 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Комментарий оператора

С 01.07.2015 г. промо цена 450 руб.действует 2 месяца. Начиная с 3-го месяца стоимость за тариф — 900 руб/мес. Тариф действующей линейки со скоростью 50 Мбит/сек., скорость позволит абоненту смотреть фильмы, играть, слушать музыку онлайн. Цена с промо периодом распространяется на новых абонентов, либо действующих абонентов в случае, если они не были подключены на услуги «Домашний Интернет от МТС» и «Домашний Интернет и Цифровое МТС ТВ» в течение 3 месяцев до даты подключения.