Интернет-тариф от компании МТС
Престиж для своих
К сожалению, этот тариф не активен.
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
900 ₽
450 руб/мес в течение первых 2-х месяцев
- Оборудование
- Включено в платеж
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер МТС
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 50 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 50 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Комментарий оператора
С 01.07.2015 г. промо цена 450 руб.действует 2 месяца. Начиная с 3-го месяца стоимость за тариф — 900 руб/мес. Тариф действующей линейки со скоростью 50 Мбит/сек., скорость позволит абоненту смотреть фильмы, играть, слушать музыку онлайн. Цена с промо периодом распространяется на новых абонентов, либо действующих абонентов в случае, если они не были подключены на услуги «Домашний Интернет от МТС» и «Домашний Интернет и Цифровое МТС ТВ» в течение 3 месяцев до даты подключения.