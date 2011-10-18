С 01.07.2015 г. промо цена 450 руб.действует 2 месяца. Начиная с 3-го месяца стоимость за тариф — 900 руб/мес. Тариф действующей линейки со скоростью 50 Мбит/сек., скорость позволит абоненту смотреть фильмы, играть, слушать музыку онлайн. Цена с промо периодом распространяется на новых абонентов, либо действующих абонентов в случае, если они не были подключены на услуги «Домашний Интернет от МТС» и «Домашний Интернет и Цифровое МТС ТВ» в течение 3 месяцев до даты подключения.