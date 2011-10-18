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Интернет-тариф от компании МТС

Престиж для своих + ТВ

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
1 050 ₽

450 руб/мес в течение первых 3-х месяцев

Оборудование
Включено в платеж
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер МТС

Характеристики
Максимальная скорость на прием
50 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
50 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет

CAM-модуль или HD-приставка

26 HD-каналов

Комментарий оператора

с 01.07.2015г промо цена 450 руб.действует 3 месяца. Начиная с 4-го месяца стоимость за тариф - 1050 руб/мес. Аренда цифровой приставки ( HD / CAM) и Wi-Fi роутера - 0 руб.Тариф действующей линейки со скоростью 35840 Кб/сек. , скорость позволит абонету смотреть фильмы, играть, слушать музыку он -лайн . Цена с промо периодом распространяется на новых абонентов, либо действующих абонентов в случае, если они не были подключены на услуги «Домашний Интернет от МТС» и «Домашний Интернет и Цифровое МТС ТВ» в течение 3 месяцев до даты подключения.