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Интернет-тариф от компании МТС

Выгодный 40 для абонентов ТВ

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Акция
действительно

Постоянные цены! Интернет — 290 рублей.

Подключить «Домашний интернет» в рамках акции могут только существующие абоненты одной из услуг «Домашнего МТС ТВ» или «Домашнего Цифрового МТС ТВ».

Открыт для действующих абонентов услуги "Домашнее ТВ", цена 300 руб./мес. навсегда (290 руб.+ 10 руб. аренда wi-fi-роутера). Тариф действующей линейки со скоростью 40960 Кб/сек. , скорость позволит абоненту смотреть фильмы, играть, слушать музыку он -лайн.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 40 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
290 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
10 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер МТС

Характеристики
Максимальная скорость на прием
40 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
40 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет