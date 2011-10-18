Интернет-тариф от компании МТС
Выгодный 40 для абонентов ТВ
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Акция
действительно
Постоянные цены! Интернет — 290 рублей.
Подключить «Домашний интернет» в рамках акции могут только существующие абоненты одной из услуг «Домашнего МТС ТВ» или «Домашнего Цифрового МТС ТВ».
Открыт для действующих абонентов услуги "Домашнее ТВ", цена 300 руб./мес. навсегда (290 руб.+ 10 руб. аренда wi-fi-роутера). Тариф действующей линейки со скоростью 40960 Кб/сек. , скорость позволит абоненту смотреть фильмы, играть, слушать музыку он -лайн.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 40 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 290 ₽
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 10 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер МТС
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 40 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 40 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет