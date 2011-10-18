Постоянные цены! Интернет — 290 рублей.

Подключить «Домашний интернет» в рамках акции могут только существующие абоненты одной из услуг «Домашнего МТС ТВ» или «Домашнего Цифрового МТС ТВ».

Открыт для действующих абонентов услуги "Домашнее ТВ", цена 300 руб./мес. навсегда (290 руб.+ 10 руб. аренда wi-fi-роутера). Тариф действующей линейки со скоростью 40960 Кб/сек. , скорость позволит абоненту смотреть фильмы, играть, слушать музыку он -лайн.