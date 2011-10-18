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Интернет-тариф от компании МТС

Постоянный 40 + ТВ

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Акция
действительно

Постоянные цены! Интернет — 730 рублей.

Стоимость действует на постоянной основе. (730 руб. + 10 руб. аренда wi-fi-роутера + 10 руб аренда HD-приставки/CAM-модуля. В рамках акции предоставляется право подключения услуги «ТВ везде wi-fi» со скидкой 100% на 6 месяцев с момента подключения.

Тариф действующей линейки со скоростью 40960 Кб/сек. , скорость позволит абоненту смотреть фильмы, играть, слушать музыку он -лайн.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 40 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
730 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
10 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер МТС

Характеристики
Максимальная скорость на прием
40 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
40 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

CAM-модуль или HD-приставка — 10 руб/мес

Количество каналов
132 ТВ канала
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD