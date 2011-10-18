Интернет-тариф от компании МТС
Постоянный 40 + ТВ
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Акция
действительно
Постоянные цены! Интернет — 730 рублей.
Стоимость действует на постоянной основе. (730 руб. + 10 руб. аренда wi-fi-роутера + 10 руб аренда HD-приставки/CAM-модуля. В рамках акции предоставляется право подключения услуги «ТВ везде wi-fi» со скидкой 100% на 6 месяцев с момента подключения.
Тариф действующей линейки со скоростью 40960 Кб/сек. , скорость позволит абоненту смотреть фильмы, играть, слушать музыку он -лайн.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 40 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 730 ₽
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 10 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер МТС
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 40 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 40 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
CAM-модуль или HD-приставка — 10 руб/мес
- Количество каналов
- 132 ТВ канала
- Оборудование для ТВ
-
- Платная аренда
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD