Постоянный 40 + ТВ

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Акция действительно Постоянные цены! Интернет — 730 рублей. Стоимость действует на постоянной основе. (730 руб. + 10 руб. аренда wi-fi-роутера + 10 руб аренда HD-приставки/CAM-модуля. В рамках акции предоставляется право подключения услуги «ТВ везде wi-fi» со скидкой 100% на 6 месяцев с момента подключения. Тариф действующей линейки со скоростью 40960 Кб/сек. , скорость позволит абоненту смотреть фильмы, играть, слушать музыку он -лайн. Основные характеристики подключение при помощи Ethernet

скорость до 40 Мбит/с