Интернет-тариф от компании Инсис
Стабильный 40
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Акция
действительно
В течение 60 календарных дней с момента подключения доступны все каналы дополнительных пакетов, кроме пакета "Взрослый".
Акция действительна для новых абонентов или абонентов, расторгнувших договор до 1 ноября 2015 года.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 40 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 449 ₽
- Оборудование
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 700 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-fi роутер D-LINK DIR-615n1 по желанию
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 40 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 40 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
30 HD каналов
HD приставка MAG 245 — 3780 руб или 315 руб/мес в рассрочку
- Количество каналов
- 121 ТВ канал
- Оборудование для ТВ
-
- Рассрочка
- Выкуп
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD