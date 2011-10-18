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Интернет-тариф от компании Инсис

Стабильный 40

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Акция
действительно

В течение 60 календарных дней с момента подключения доступны все каналы дополнительных пакетов, кроме пакета "Взрослый".

Акция действительна для новых абонентов или абонентов, расторгнувших договор до 1 ноября 2015 года.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 40 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
449 ₽
Оборудование
Выкуп
Стоимость оборудования
700 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-fi роутер D-LINK DIR-615n1 по желанию

Характеристики
Максимальная скорость на прием
40 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
40 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

30 HD каналов

HD приставка MAG 245 — 3780 руб или 315 руб/мес в рассрочку

Количество каналов
121 ТВ канал
Оборудование для ТВ
  • Рассрочка
  • Выкуп
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD