Интернет-тариф от компании Инсис
Красавчик 50
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 449 ₽
- Оборудование
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 1 200 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 50 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
- Количество каналов
- 74 ТВ канала
- Оборудование для ТВ
-
- Рассрочка
- Выкуп
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD