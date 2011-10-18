Интернет-тариф от компании Инсис
Стабильный 550
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
550 ₽
При оплате за 6 месяцев вперед 495 руб/мес
При оплате за 9 месяцев вперед 468 руб/мес
При оплате за 12 месяцев вперед 440 руб/мес
- Оборудование
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 700 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-fi роутер D-LINK DIR-615n1 по желанию
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
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Да
22 HD каналов
HD приставка MAG 245 — 450 руб
- Количество каналов
- 116 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
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- Выкуп
- Тип ТВ
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- Стандартное
- HD