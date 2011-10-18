Вход
Поиск
Интернет-тариф от компании Инсис

Стабильный 550

К сожалению, этот тариф не активен.
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
550 ₽

При оплате за 6 месяцев вперед 495 руб/мес
При оплате за 9 месяцев вперед 468 руб/мес
При оплате за 12 месяцев вперед 440 руб/мес

Оборудование
Выкуп
Стоимость оборудования
700 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-fi роутер D-LINK DIR-615n1 по желанию

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

22 HD каналов

HD приставка MAG 245 — 450 руб

Количество каналов
116 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Выкуп
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD