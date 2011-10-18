Специальное предложение

Условия по тарифным планам линейки «Вместе Акция» c автоматическим переходом на тарифные планы линейки «Вместе» на пакет услуг по передаче данных и доступа к сети Интернет с включенным пакетом цифрового ТВ «Wifire TV 50+, скидка 20%» действительны для новых Абонентов – физических лиц. Абонентская плата с 13-го месяца составит 525 руб/мес.