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Интернет-тариф от компании Wifire

Wifire Дабл

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 01.03.2016 до 30.11.2016

Специальное предложение

Условия по тарифным планам линейки «Вместе Акция» c автоматическим переходом на тарифные планы линейки «Вместе» на пакет услуг по передаче данных и доступа к сети Интернет с включенным пакетом цифрового ТВ «Wifire TV 50+, скидка 20%» действительны для новых Абонентов – физических лиц. Абонентская плата с 13-го месяца составит 525 руб/мес.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
390 ₽

С 13-го месяца 525 руб/мес

Оборудование
  • Платная аренда
  • Выкуп
Стоимость оборудования
55 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер «WIFIRE S1010 NBN»
Полная стоимость: 2200 руб.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
50 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
50 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

Приставка «WIFIRE» включена в тариф

ТВ-пакет «Wifire TV 50+»

Количество каналов
50 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Включено в платеж
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD