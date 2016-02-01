Интернет-тариф от компании Планета
Хит 14
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Акция
действительно с 01.02.2016
Ищете качественные телекоммуникационные услуги? Выбирайте Планету!
Всего за 399 рублей в месяц вы сможете летать на просторах интернета со скоростью до 100 Мбит/с и наслаждаться разнообразием телеканалов Цифрового телевидения.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Стоимость подключения
-
Обязательный авансовый платеж: 399 руб.
- Абонентская плата
- 399 ₽
- Оборудование
- Включено в платеж
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
74HD
- Количество каналов
- 292 ТВ канала
- Оборудование для ТВ
-
- Включено в платеж
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
Голосовая связь — до 5 номеров
Скидка на дополнительные телеканалы 40%
- Комментарий оператора
Подключение к Продукту «Хит 399» возможно только при одновременном выполнении следующих условий:
- Клиент ранее не заключал Договоры с Оператором;
- По адресу подключения ранее не заключались Договоры с Оператором.