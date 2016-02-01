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Интернет-тариф от компании Планета

Хит 14

К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Акция
действительно с 01.02.2016

Ищете качественные телекоммуникационные услуги? Выбирайте Планету!

Всего за 399 рублей в месяц вы сможете летать на просторах интернета со скоростью до 100 Мбит/с и наслаждаться разнообразием телеканалов Цифрового телевидения.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Стоимость подключения

Обязательный авансовый платеж: 399 руб.

Абонентская плата
399 ₽
Оборудование
Включено в платеж
Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

74HD

Количество каналов
292 ТВ канала
Оборудование для ТВ
  • Включено в платеж
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги

Голосовая связь — до 5 номеров
Скидка на дополнительные телеканалы 40%

Комментарий оператора

Подключение к Продукту «Хит 399» возможно только при одновременном выполнении следующих условий:

  • Клиент ранее не заключал Договоры с Оператором;
  • По адресу подключения ранее не заключались Договоры с Оператором.