Максимум удовольствий за 365 дней!

Через 365 дней после подключения к данному продукту Клиент переводится на продукт «СуперХит» при наличии на лицевом счете суммы, соответствующей стоимости подключения к этому продукту, или на продукт «Хит 743» при отсутствии необходимой суммы.