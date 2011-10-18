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Интернет-тариф от компании Планета

СуперХит

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действительно

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Через 365 дней после подключения к данному продукту Клиент переводится на продукт «СуперХит» при наличии на лицевом счете суммы, соответствующей стоимости подключения к этому продукту, или на продукт «Хит 743» при отсутствии необходимой суммы.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
1 090 ₽

При покупке абонемента на год (общая стоимость - 13099 руб.)

Оборудование
Включено в платеж
Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

78HD

Количество каналов
302 ТВ канала
Оборудование для ТВ
  • Включено в платеж
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги

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