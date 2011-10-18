Интернет-тариф от компании Планета
СуперХит
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Через 365 дней после подключения к данному продукту Клиент переводится на продукт «СуперХит» при наличии на лицевом счете суммы, соответствующей стоимости подключения к этому продукту, или на продукт «Хит 743» при отсутствии необходимой суммы.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
1 090 ₽
При покупке абонемента на год (общая стоимость - 13099 руб.)
- Оборудование
- Включено в платеж
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
78HD
- Количество каналов
- 302 ТВ канала
- Оборудование для ТВ
-
- Включено в платеж
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
Голосовая связь — до 5 номеров
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