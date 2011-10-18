Интернет-тариф от компании Планета
Хит 22
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Стоимость подключения
-
Обязательный авансовый платеж: 657 руб.
- Абонентская плата
- 654 ₽
- Оборудование
-
- Выкуп
- Рассрочка
- Стоимость оборудования
- 120 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
74HD
- Количество каналов
- 292 ТВ канала
- Оборудование для ТВ
-
- Выкуп
- Рассрочка
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
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