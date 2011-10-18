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Интернет-тариф от компании Планета

Онлайн 22

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Стоимость подключения

Обязательный авансовый платеж: 650 руб.

Абонентская плата
650 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
150 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

1HD

Количество каналов
41 ТВ канал
Оборудование для ТВ
  • Выкуп
  • Рассрочка
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги

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