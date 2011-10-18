Вход
Поиск
Интернет-тариф от компании Планета

Хит 19

К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • стоимость подключения 127 ₽
  • скорость до 30 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Стоимость подключения
127 ₽

Обязательный авансовый платеж: 557 руб.

Абонентская плата
555 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
30 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
30 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

30HD

Количество каналов
171 ТВ канал
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги

Скидка на дополнительные телеканалы 20%
Голосовая связь — до 5 номеров