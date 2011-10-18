Интернет-тариф от компании Планета
Хит 19
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- стоимость подключения 127 ₽
- скорость до 30 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Стоимость подключения
-
127 ₽
Обязательный авансовый платеж: 557 руб.
- Абонентская плата
- 555 ₽
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 30 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 30 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
30HD
- Количество каналов
- 171 ТВ канал
- Оборудование для ТВ
-
- Платная аренда
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
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