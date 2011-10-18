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Интернет-тариф от компании Планета

Лайт 17

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • стоимость подключения 127 ₽
  • скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Стоимость подключения
127 ₽
Абонентская плата
520 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
150 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
50 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

19 HD-каналов

Количество каналов
117 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Выкуп
  • Рассрочка
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги

Голосовая связь - до 5 номеров