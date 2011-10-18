Вход
Поиск
Интернет-тариф от компании КАБiNET

Тариф Да!

К сожалению, этот тариф не активен.
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 30 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
500 ₽

В абонентскую плату включено предоставление в пользование абонентской линии за 50 руб/мес

Характеристики
Максимальная скорость на прием
30 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу

Скорость доступа к сети Интернет к сервисам: www.vk.com, www.zabava.ru и www.odnoklassniki.ru до 100 Мбит/с.

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет