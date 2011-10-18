Интернет-тариф от компании КАБiNET
Тариф Да!
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 30 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
500 ₽
В абонентскую плату включено предоставление в пользование абонентской линии за 50 руб/мес
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 30 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
Скорость доступа к сети Интернет к сервисам: www.vk.com, www.zabava.ru и www.odnoklassniki.ru до 100 Мбит/с.
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет