Интернет-тариф от компании UNET
100 Мбит/сек за 99 руб/мес
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
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99 ₽
Тарифный план действует в течение 2 месяцев, затем клиент выбирает один из действующих тарифов.
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
При превышении трафика в 200 ГБ скорость до конца текущего месяца становится 50 Мбит/сек.
- Наличие ТВ
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Нет
- Дополнительные услуги
- бесплатный антивирус — 2 месяца;
- бесплатное IPTV на компьютере — 22 канала;
- почтовый ящик name@unetcom.ru
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