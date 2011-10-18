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Интернет-тариф от компании UNET

100 Мбит/сек за 99 руб/мес

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
99 ₽

Тарифный план действует в течение 2 месяцев, затем клиент выбирает один из действующих тарифов.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет

При превышении трафика в 200 ГБ скорость до конца текущего месяца становится 50 Мбит/сек.

Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги
    • бесплатный антивирус — 2 месяца;
    • бесплатное IPTV на компьютере — 22 канала;
    • почтовый ящик name@unetcom.ru