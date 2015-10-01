Интернет-тариф от компании Ростелеком
Домашний Интернет 200 Мбит/с
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Акция
действительно с 01.10.2015 до 31.05.2016
Акция «ТВОЙ ВЫБОР» (Акция) — возможность для физ. лиц, за исключением физ. лиц, являющихся абонентами Услуги «Домашний Интернет» (Услуга), подать заявку на подключение к Акции с 01.10.2015 по 31.05.2016 по Промо-тарифу, действующему не более 3 календарных месяцев с момента подключения Акции, далее согласно Базовым тарифам. Дополнительные услуги оплачиваются сверх тарифов.
Основные характеристики
- подключение при помощи GPON, Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
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- GPON
- Ethernet
- Абонентская плата
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99 ₽
Первые три месяца в рамках акции «ТВОЙ ВЫБОР», начиная с 4-ого месяца – 890 руб/мес
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 1 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
100 Мбит/с
Увеличение скорости вдвое с 00:00 до 7:00 с услугой «Ночное ускорение»
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
- Антивирус Kaspersky Internet Security — бесплатно, с 3-го месяца платеж составит 119 руб/мес.
- Услуга «Ночное ускорение» — бесплатно