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Интернет-тариф от компании МТС

ФИТ Кино 24 + ИТВ

К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
  • скорость до 24 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
Абонентская плата
640 ₽

По окончании промо-периода (3 месяца) абонентская плата составит 839 руб./мес.

Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
20 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
24 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
24 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

В течение промо-периода бесплатная подписка на мобильное МТС ТВ и онлайн-кинотеатр ivi.ru

Количество каналов
139 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD