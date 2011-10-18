Интернет-тариф от компании МТС
ФИТ Кино 40 + ИТВ
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Основные характеристики
- подключение при помощи Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- скорость до 40 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- Абонентская плата
-
740 ₽
По окончании промо-периода (3 месяца) абонентская плата составит 939 руб./мес.
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 20 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 40 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 40 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
В течение промо-периода бесплатная подписка на мобильное МТС ТВ и онлайн-кинотеатр ivi.ru
- Количество каналов
- 139 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Платная аренда
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD