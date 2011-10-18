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Интернет-тариф от компании МГТС

Московское общение 60 Мбит/с + ТВ

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Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON
  • стоимость подключения 1 ₽
  • скорость до 60 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
GPON
Стоимость подключения
1 ₽

Подключение домашней телефонии за 1 рубль

Абонентская плата
500 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
60 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

18 HD-каналов

Количество каналов
137 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Включено в платеж
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги

Домашняя телефония от МГТС