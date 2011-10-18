Московское общение 100 Мбит/с + Smart mini

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Основные характеристики подключение при помощи GPON

стоимость подключения 1 ₽

скорость до 100 Мбит/с