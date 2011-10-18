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Интернет-тариф от компании МГТС

Московское общение 300 Мбит/с + Smart NonStop

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Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON
  • стоимость подключения 1 ₽
  • скорость до 300 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
GPON
Стоимость подключения
1 ₽

Подключение домашней телефонии за 1 рубль

Абонентская плата
1 050 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
300 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги
  • Домашняя телефония от МГТС
  • Мобильный тариф Smart NonStop