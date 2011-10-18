Интернет-тариф от компании МГТС
Московское общение 100 Мбит/с + ТВ + Smart NonStop
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Основные характеристики
- подключение при помощи GPON
- стоимость подключения 1 ₽
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- GPON
- Стоимость подключения
-
1 ₽
Подключение домашней телефонии за 1 рубль
- Абонентская плата
- 900 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
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Да
18 HD-каналов
- Количество каналов
- 137 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Включено в платеж
- Тип ТВ
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- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
- Домашняя телефония от МГТС
- Мобильный тариф Smart NonStop