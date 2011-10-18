Интернет-тариф от компании МГТС
Московское общение 30 Мбит/с (Социальный)
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Акция
действительно с 01.10.2018 до 31.12.2018
Тариф "Социальный" доступен для абонентов льготных категорий (пенсионеры, студенты, многодетные семьи)
Для подключения необходимо предъявить социальную карту
Основные характеристики
- подключение при помощи GPON
- стоимость подключения 1 ₽
- скорость до 30 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- GPON
- Стоимость подключения
-
1 ₽
Подключение домашней телефонии за 1 рубль
- Абонентская плата
- 250 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 30 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
Домашняя телефония от МГТС