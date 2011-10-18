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Интернет-тариф от компании МГТС

Московское общение 30 Мбит/с + ТВ (Социальный)

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Акция
действительно с 01.10.2018 до 31.12.2018

Тариф "Социальный" доступен для абонентов льготных категорий (пенсионеры, студенты, многодетные семьи)
Для подключения необходимо предъявить социальную карту

Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON
  • стоимость подключения 1 ₽
  • скорость до 30 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
GPON
Стоимость подключения
1 ₽

Подключение домашней телефонии за 1 рубль

Абонентская плата
370 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
30 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
Количество каналов
60 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Включено в платеж
Дополнительные услуги

Домашняя телефония от МГТС