Московское общение 30 Мбит/с + ТВ (Социальный)

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Акция действительно с 01.10.2018 до 31.12.2018 Тариф "Социальный" доступен для абонентов льготных категорий (пенсионеры, студенты, многодетные семьи)

Для подключения необходимо предъявить социальную карту Основные характеристики подключение при помощи GPON

стоимость подключения 1 ₽

скорость до 30 Мбит/с