Чем дольше вы пользуетесь тарифом, тем меньше будет его стоимость:

После 3-х месяцев - 450 руб./мес.

После 6-ти месяцев - 400 руб./мес.

После 9-ти месяцев - 350 руб./мес.

После года - 300 руб./мес.