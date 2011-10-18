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Интернет-тариф от компании ОнЛайм

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Акция
действительно с 01.10.2018 до 30.06.2019

Чем дольше вы пользуетесь тарифом, тем меньше будет его стоимость:

  • После 3-х месяцев - 450 руб./мес.
  • После 6-ти месяцев - 400 руб./мес.
  • После 9-ти месяцев - 350 руб./мес.
  • После года - 300 руб./мес.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
500 ₽

Спустя год действия тарифа абонентская плата составит 300 руб./мес.

Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
10 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет